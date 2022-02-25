ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Европу

15:46
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Судьба этого туристического направления пока непонятна

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Европу – по крайней мере, в ближайшее время. Страны ЕС заявляют о разработке все новых санкций против России, так что судьба этого туристического направления пока непонятна, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Около 150 тысяч туристов остались в регионах с закрытыми аэропортами
Россияне за год совершили более 110 млн туристических поездок

"Судьба Европы как туристического направления на данный момент непонятна. Европа для нас частично закрыта... Те пакеты санкций, которые обнародуют разные страны, тоже неокончательные. Поэтому сейчас однозначно утверждать, что Европа закроется или … не закроется, мы не можем", — заявила директор АТОР  в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ломидзе напомнила, что Чехия и Литва объявили, что прекращают выдачу виз гражданам России. А власти Бельгии предложили всем странам Европейского союза не выдавать визы россиянам в связи с ситуацией на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Аэропорт
Аэропорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.