Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Европу

Судьба этого туристического направления пока непонятна

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Европу – по крайней мере, в ближайшее время. Страны ЕС заявляют о разработке все новых санкций против России, так что судьба этого туристического направления пока непонятна, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Судьба Европы как туристического направления на данный момент непонятна. Европа для нас частично закрыта... Те пакеты санкций, которые обнародуют разные страны, тоже неокончательные. Поэтому сейчас однозначно утверждать, что Европа закроется или … не закроется, мы не можем", — заявила директор АТОР в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ломидзе напомнила, что Чехия и Литва объявили, что прекращают выдачу виз гражданам России. А власти Бельгии предложили всем странам Европейского союза не выдавать визы россиянам в связи с ситуацией на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram