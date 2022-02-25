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Россия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева

16:01
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Минобороны России обвинило ВСУ в использовании тактики террористов

Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам столицы Украины наносить не будут. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Представитель Минобороны обратился к гражданам Украины и заявил, что "националистическое руководство" страны применяет такие же методы, как террористы: украинцев хотят использовать как живой щит.

Конашенков отметил, что украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко в Киеве для провоцирования ответного огня по местным жителям — этому военное руководство Украины научили советники Пентагона и ЦРУ.

Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением, цитирует Конашенкова РИА Новости.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что ВСУ размещают тяжелое вооружение между жилыми домами в Артемовске и Мариуполе, а выезжать гражданам из городов запретили.

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