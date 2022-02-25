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Минобороны сообщило о самосуде националистов над срочниками

15:52
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Многие солдаты ВСУ отказываются воевать

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что ведомство отмечает случаи самосуда со стороны украинских националистов над отказывающимися воевать солдатами срочной службы.
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"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие", - рассказал спикер Минобороны.

Он уточнил, что в штатные воинские части СБУ были заблаговременно внедрены прошедшие специальную подготовку группы националистов численностью 25-30 человек. Они выявляют среди украинских солдат неблагонадежных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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