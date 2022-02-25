Минобороны сообщило о самосуде националистов над срочниками

Многие солдаты ВСУ отказываются воевать

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что ведомство отмечает случаи самосуда со стороны украинских националистов над отказывающимися воевать солдатами срочной службы.

"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие", - рассказал спикер Минобороны.

Он уточнил, что в штатные воинские части СБУ были заблаговременно внедрены прошедшие специальную подготовку группы националистов численностью 25-30 человек. Они выявляют среди украинских солдат неблагонадежных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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