ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: киевский режим использует методику террористов

16:04
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Позиции артиллерии размещаются в жилых кварталах украинской столицы

Киевский режим использует методы, которым его научили советники из ЦРУ. Реактивные артиллерийские системы размещаются в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь по мирным жителям, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о самосуде националистов над срочниками
В Минобороны назвали число сложивших оружие украинских силовиков

"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением", - сообщил генерал.

По словам Конашенкова, этот подчерк хорошо зхнаком российским спецслужбам. Такими приемами активно пользуются террористы на Ближнем Востоке, которых курирует ЦРУ США, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Войска ВСУ
Войска ВСУ
Бойцы нацбатальона ВСУ
Бойцы нацбатальона ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.