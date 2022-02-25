Минобороны: киевский режим использует методику террористов

Позиции артиллерии размещаются в жилых кварталах украинской столицы

Киевский режим использует методы, которым его научили советники из ЦРУ. Реактивные артиллерийские системы размещаются в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь по мирным жителям, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением", - сообщил генерал.

По словам Конашенкова, этот подчерк хорошо зхнаком российским спецслужбам. Такими приемами активно пользуются террористы на Ближнем Востоке, которых курирует ЦРУ США, передает ТАСС.

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