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Путин готов направить делегацию на переговоры с Украиной

16:06
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Местом проведения переговоров выбран Минск

Как напомнил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус своей страны.
Зеленский через Макрона попросил Путина о переговорах

"Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Как добавил пресс-секретарь, Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской делегацией. Это будут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей непризнанных ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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