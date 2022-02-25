Меркель ограбили в магазине

У экс-канцлера украли кошелек

Мужчина ограбил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Неизвестный украл у экс-политика кошелек в магазине. Об этом пишет немецкое издание Bild. Подробности пока не сообщаются.

Ранее Меркель впервые высказалась о спецоперации на Украине. "Эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны. Для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания, я категорически осуждаю это", — сказала экс-канцлер.

Она добавила, что поддерживает усилия Группы семи, ООН и НАТО по остановке боевых действий. По словам Меркель, она следит за развитием событий "с большой обеспокоенностью и участием".

В Германии проводили Ангелу Меркель с поста канцлера в декабре 2021 года. Ее пост занял Олаф Шольц.

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