Польша закрывает воздух для самолетов России

Готовится соответствующее постановление

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил в Twitter о поручении подготовить постановление о закрытии воздушного пространства.

"Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиаперевозчиков", - говорится в посте.

Минувшей ночью лидеры ЕС согласовали новые санкции против России. Они затронут сферу финансов, энергетику, производство товаров двойного назначения. Обсуждается и еще один пакет мер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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