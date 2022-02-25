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Польша закрывает воздух для самолетов России

16:23
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Готовится соответствующее постановление

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил в Twitter о поручении подготовить постановление о закрытии воздушного пространства.
Путин готов направить делегацию на переговоры с Украиной

"Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиаперевозчиков", - говорится в посте.

Минувшей ночью лидеры ЕС согласовали новые санкции против России. Они затронут сферу финансов, энергетику, производство товаров двойного назначения. Обсуждается и еще один пакет мер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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