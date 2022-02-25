Захват аэродрома, обстрел школы и минирование пляжей: что происходит на Украине

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В Донбассе под огнём украинских силовиков вновь оказались гражданские объекты. В Горловке в результате попадания крупнокалиберного снаряда в здание школы погибли завуч и преподаватель. Ещё двое мирных жителей стали жертвами обстрела в Луганской народной республике. Там по посёлку били из установок "Град". Аналогичные вооружения были использованы для ударов по Донецку.

Боевая авиация в районе аэродрома "Гостомель" – это пригород Киева. В операции по высадке десанта были задействованы более 200 российских вертолетов.

"Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в ВС России нет", - сообщил Игорь Конашенков, представитель Минобороны России.

Соединившись с подразделениями российского десанта, силы ВДВ на аэродроме "Гостомель" блокировали Киев с запада. Данные разведки показывают, что в центре украинской столицы местные силовики развернули установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара по "Гостомелю".

Кадры, подтверждающие использование преступной по отношению к своим же согражданам тактики, сняты в Харькове (см. видео репортажа).

В рамках специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские военные продолжают наносить высокоточные удары. По данным Минобороны России, из строя выведены 118 военных объектов инфраструктуры ВСУ: 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", больше 30 радиолокационных станций. Сбиты пять украинских самолетов, один вертолет и пять беспилотников. Кроме того, уничтожены почти два десятка танков и бронемашин, реактивные системы залпового огня, 5 боевых катеров.

Вот так колонну российской техники встретили под Харьковом. В Минобороны особо подчеркивают, удары не затрагивают гражданские объекты, а также подразделения Вооруженных сил, готовые сложить оружие.

"Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские ВС никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - сообщил Игорь Конашенков, представитель МО России.

На острове Змеиный обошлось без стрельбы и огня корабельной артиллерии. После предупреждения по громкой связи украинские солдаты и офицеры, которых командование просто бросило на позиции и перестало выходить на связь, добровольно сдались подразделению российских ВС. Так же поступили морские пехотинцы ВМС Украины под Мариуполем.

"До скольких могли, до стольких отстреливались, пока уже оружие не заклинило полностью. Потом я просто принял решение, дабы спасти жизнь своим ребятам, тем более Артема ранило, и первоходы у меня практически все - я и решил сдаться. Начал кричать: "Мы сдаемся!" Сказали: "Выходите, отбрасывайте оружие", - рассказал Евгений Григоров, сержант 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Наши военные с пленными обращаются корректно и уважительно – такое распоряжение дал всем командирам подразделений министр обороны Сергей Шойгу. С бойцов ВСУ взята подписка об отказе от участия в дальнейших боевых действиях. Почти сразу им дали возможность позвонить родным и близким.

После сдачи оружия они также смогут вернуться к своим семьям. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных продолжают контрнаступление. На северодонецком направлении они продвинулись на глубину до 12 километров. А в направлении Волновахи – на 11 километров.

"На южном мариупольском направлении - вот видно водоем - военные морской пехоты 36-й бригады оставили позиции и ушли вглубь территории нашей страны. Чтобы было как можно меньше потерь, самый лучший вариант - сделать окружение и вынудить просто украинских военных сложить оружие", - заявил Эдуард Басурин, представитель народной милиции ДНР.

Накануне подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС.

"С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в районе атомной электростанции - в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - отчитался Конашенков.

Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих гарантируют, что националистические формирования и другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации. Однако националисты продолжают массированные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Впервые за 7 лет они применили не только крупнокалиберную артиллерию, но и ракетные системы залпового огня. Этим утром в Горловке обстреляли школу.

В Одессе украинские военные минируют городские пляжи, чтобы не допустить высадку российского десанта. При этом самих одесситов, вышедших на прогулку морю, об опасности не предупредили.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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