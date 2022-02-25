Лукашенко пообещал создать все условия для переговоров в Минске

Ранее Владимир Путин предложил направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать в Минске все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров России и Украины.

Ранее стало известно, что Россия готова отправить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и АП для переговоров с украинской стороной. Однако условием для этого должна стать демилитаризация и денацификация страны. Об этом заявили в Кремле.

Киев предлагает обсудить нейтральный статус Украины, но в обмен на гарантии безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram