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В ДНР сообщили о гибели девяти мирных жителей

16:47
  • пятница
  • 25 февраля 2022

За последние девять дней повреждено 115 жилых домов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об убитых ВСУ мирных жителях.
В ДНР и ЛНР рассказали о непрекращающихся обстрелах ВСУ

"За девять дней эскалации со стороны ВС Украины с 17 февраля по 15.00 25 февраля в ДНР погибли девять мирных жителей, из них трое - сегодня", - сказано в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Уточняется, что 20 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Также в ДНР рассказали, что за последние девять дней повреждено 115 жилых домов и 65 объектов гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 544 нарушения режима прекращения огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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