В интернете появились новые фейки о российских военных в Донбассе

Один из роликов набрал уже 4 миллиона просмотров

Украинские и западные СМИ без устали публикуют многочисленные видеозаписи, которые якобы подтверждают агрессию российских войск в отношении мирного населения Украины. Например, массированные обстрелы жилых кварталов Киева и Мариуполя. Вот только при ближайшем рассмотрении впечатляющие кадры оказываются грубой подделкой.

Накануне один из оппозиционных пабликов опубликовал видео - якобы российские самолёты наносят ракетный удар по жилому дому в пригороде Киева. Вот только громкий заголовок оказался фейком. Удары наносят самолёты МиГ-29, да ещё и в устаревшей конфигурации. Вооружённые силы Российской Федерации такие не используют давно.

На другом видео бронемашина таранит легковушку на улицах Киева. Местные СМИ оперативно сообщают – это российский танк. Никаких опознавательных знаков, как, впрочем, и флага. Потому что на видео - машина ВСУ ЗРК "Стрела-10". Бронемашина стоит на вооружении армии Украины, а в российской же практически не встречается. Ещё один из фейков - вот эти кадры, которые западные и украинские информационные источники публикуют с заголовком: ракетно-бомбовый удар по жилым домам в Киеве. На самом деле, это ночная операция украинских ПВО. В случае прямого попадания ракеты масштаб повреждений был бы гораздо выше, чем на видео. Да и российское командование неоднократно заявляло: операция ведётся исключительно против военной инфраструктуры.

Еще одно видео в соцсетях набрало уже 4 миллиона просмотров. Мариуполь якобы подвергается артобстрелу со стороны России. Только оказывается, кадры старые. Сделаны были 7 лет назад во время одного из эпизодов эскалации конфликта между ополченцами и ВСУ.

Показывая другие кадры, украинский Telegram-канал утверждает: Россия применила на Украине реактивные системы залпового огня "Град". Однако это фейк. Оригинал видео – от апреля 2021 года. Это эпизод военных учений.

Случаи дезинформации множатся. Автор ролика (см. видео) утверждает, что российская авиация летит бомбить Киев. А на самом деле - это репетиция Парада Победы в московском районе Тушино. Распространяют фейки через соцсети. Блогерам поступают предложения о платном размещении публикаций против действий России. 50 тысяч рублей за публикацию с фотографиями. Роскомнадзор напоминает: за распространение ложной информации последует наказание. Штраф - до 5 миллионов рублей.

Александра Сергомасова, Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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