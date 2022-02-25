Володин назвал Зеленского "безответственным" лидером

Председатель Госдумы уверен, что карьере украинского политика пришел конец

Россия подготовила ответные санкции странам Запада, но при введении ограничительных мер намерена исходить из того, чтобы не навредить самим себе, заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению главы внешней разведки Сергея Нарышкина, мир на Украине Россия скоро установит и предотвратит более масштабный конфликт в Европе. Москва действует солидарно с признанными ДНР и ЛНР - сегодня прошла первая трехсторонняя встреча глав дипломатических ведомств трех стран.

На повестке - много рабочих вопросов. Соглашения о сотрудничестве в экономике и в военно-техническом секторе. Организация деятельности посольств. Конечно, говорят дипломаты и о последних событиях на Украине. Сергей Лавров подчеркивает: все происходящее - полностью на совести Киева и его западных патронов.

"НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить ЛДНР, объявив о безальтернативности вступления в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия. В этой ситуации Российская Федерация не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Донецкий и луганский дипломаты в благодарность презентуют российскому министру книгу "Расстрелянное детство Донбасса", в которой собраны свидетельства преступлений киевского режима. Сергей Лавров замечает: надо дать почитать это представителям международного сообщества, которые наотрез отказывается признавать факты.

"Почему никто за все 8 лет, никто из западных журналистов не освещал то, что происходит на линии соприкосновения в Донбассе? И уж тем более, если вы сейчас ужасаетесь тому, что происходит в Киеве, кто-нибудь из CNN побывал на самом Донбассе? Кто-нибудь видел, как разрушаются школы? Как убивают женщин, которые несут на руках грудных детей? Как осуществляются ковровые бомбардировки детского пляжа?" - поинтересовался Лавров.

Министр подчеркивает: операция по денацификации и демилитаризации Украины - крайняя мера после многолетних попыток склонить киевский режим к дипломатическому решению. Долгих 8 лет предложения России игнорировались. Сейчас же Владимир Зеленский не на шутку испугался и объявил, что готов к переговорам о нейтральном статусе его страны. Но было поздно.

"Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности, президент Владимир Путин об этом говорил на пресс-конференции с президентом Эммануэлем Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать такие варианты, которые будут гарантировать соответствующие условия и требования для Украины, ЕС и России. Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", - сказал Лавров.

Западных журналистов, конечно, интересует главный вопрос - что будет дальше? Как Россия собирается действовать по отношению к киевским властям?

"Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу. К переговорам мы готовы. В любой момент, как только ВСУ откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. А украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - заявил Лавров.

Западу такой подход не нравится, и он пытается давить на Москву санкциями. Ответ у России, говорит Валентина Матвиенко, уже есть. И ударит больно.

"У Запада тоже много чувствительных мест. При этом мы всегда будем исходить из того, чтобы не навредить самим себе, как это сделал Запад, отозвав сертификацию на "Северный поток - 2". Я бы не назвала это санкциями против России, я бы назвала это санкциями против европейских государств, которые они приняли под давлением Соединенных Штатов Америки, это очевидно", - убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Одна из российских контрмер уже действует. В ответ на решение Лондона ограничить полеты воздушных судов "Аэрофлота", Росавиация сначала попыталась обсудить ситуацию с британскими коллегами, но когда те отказались от диалога, - ввела свои санкции.

"25 февраля в 11 часов по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании в пункты на территории России", - рассказала Елена Михеева, советник руководителя федерального агентства воздушного транспорта.

Удар пришелся и по российскому банковскому сектору. Среди пострадавших - ВТБ, чьи карты - вдобавок ко всему - намерены отключить от сервисов Apple Pay и Google Pay. А также "Сбер", где, впрочем, подчеркивают: всё работает в обычном режиме.

"Операции по снятию в рублях, иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в SBOLe и в других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут проводиться в полном объеме. Принятые ограничения никак не влияют на сохранность и доступность средства наших клиентов", - заверила Полина Тризонова, и. о. главы пресс-службы "Сбербанка".

В ЦБ заявляют: заблаговременно разработан план по бесперебойному обеспечению работы банковской системы России. Всю необходимую поддержку окажет также правительство.

"Внутри страны ничего не изменится - платежная система "МИР" создана, система межбанковских расчетов за 8 лет создана в России внутри. Осложнятся отношения с Западом, но они же не смогут отключить целые зоны мира от SWIFT", - указал Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН.

Тема событий вокруг Украины - сегодня в центре внимания и Госдумы. Депутаты убеждены: спецоперация по защите республик - вынужденный ответ России на преступные действия Владимира Зеленского. "Роковые" ошибки украинского президента перечислил спикер парламента Вячеслав Володин. Это и несыгравшая в итоге ставка на Вашингтон и Брюссель. И попытка втянуть страну, которая должна была оставаться нейтральной, в НАТО. И нежелание выполнять Минские соглашения. И, конечно, угрозы похоронить Будапештский меморандум.

"Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства. Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей", - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что же до отношений России с Западом, то они, как сегодня заявили в Кремле, рано или поздно наладятся. Как только мировое сообщество поймет, что спецоперация на Украине - мера вынужденная. Пока этого не произошло, Москва готова к любой реакции на свои действия.

Ольга Оксенич, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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