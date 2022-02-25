"Народ их почувствует": что на Западе говорят о санкциях против России

Новые ограничения пока не затрагивают реальный сектор экономики

Ситуацию на Украине обсуждают сегодня на экстренных саммитах НАТО и глав европейских МИД. Ранее лидеры стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против нашей страны. Как заявил канцлер Австрии, они коснутся лично Владимира Путина и Сергея Лаврова. Вводит новые ограничительные меры и Вашингтон - их главной мишенью стал банковский сектор. А спортивные федерации отменяют соревнования, которые должны были пройти в Москве и Петербурге.

Из-за российского эмбарго на поставки продуктов из ЕС, введенного в 2014 году, Евросоюз потерял больше 250 миллиардов евро. Однако собственные ошибки, похоже, так ничему и не научили Брюссель, который снова наступает на те же грабли.

"Этот пакет включает финансовые санкции, которые ограничивают доступ России к важнейшим рынкам капитала. Сейчас мы нацелены на 70 процентов российского банковского рынка, а также на ключевые государственные компании, в том числе в сфере обороны", - сообщила глава ЕК Урсула Фон Дер Ляйен.

Новые санкции не затрагивают реальный сектор экономики. То есть ни нефтегазовые компании, ни металлургические предприятия Запад пока не трогает, попросту нуждаясь в их продукции. Особенно это касается Евросоюза, некоторые члены которого не поддержали отключение России от международной системы межбанковских платежей.

"Санкции, которые мы вводим, окажут большее влияние на экономику России, чем отключение от SWIFT. Поверьте мне. Отключение от SWIFT - это тоже опция. Но сейчас к ней не готовы наши партнеры в Европе", - заверил президент США Джо Байден.

В итоге новые ограничения, введенные США, Евросоюзом, и также странами, входящими в большую семерку, прежде всего коснулись банковского сектора и экспорта высокотехнологичной продукции, в частности, полупроводников.

"Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий. Это, к сожалению, почувствует российский народ, хотя он не несет ответственности за решения", - заявил Кристиан Линднер, министр финансов ФРГ.

При этом нужно заметить, что и немецкий народ ощутит на себе эффект от тех шагов, которые делают власти Германии. Заморозив, пусть и на время, проект "Северный поток - 2", они по сути выстрелили себе в ногу. Газ в Европе после этого решения снова подскочил в цене, которую придется платить потребителям в странах Евросоюза.

"Конечно, в экономическом плане мы заплатим за эту войну. Я думаю, мы ощутим влияние, но это такая плата, которую мы должны заплатить", - уверен Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике.

Евросоюз, кстати, уже рассматривает вопрос введения персональных санкций и против президента России, а также главы нашего МИД. Не исключается при этом и отключение России от системы SWIFT. Эта мера, по всей видимости, прописано в третьем пакете антироссийский санкций, который сейчас разрабатывает ЕС. Он, по словам еврочиновников, затронет стратегические отрасли экономики России, которую таким образом попытаются наказать за действия на Украине. Помогать этой стране в военном плане Запад, и это было еще раз подчеркнуто, не собирается.

"В очередной раз повторяю, что мы на стороне Украины, но я хочу, чтобы каждый оценил последствия объявления войны России. Никакая страна этого не хочет, потому что мы лицом к лицу с ядерной мощью. Вы что, хотите ядерной войны? Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что в какой-либо европейской стране или в США есть желание воевать против России. Чего мы хотим – это как можно скорее положить конец этому вторжению. Наша цель – достичь прекращения огня как можно скорее, положить конец насилию", - сказала Флоранс Парли, министр обороны Франции.

В НАТО – альянс сегодня в Брюсселе обсуждает то, что сейчас происходит на Украине, - придерживаются того же мнения. Хотя страны Восточной Европы, безусловно, могут рассчитывать, что контингент ВС альянса там возрастет. Впрочем, это и так было ожидаемо после того, как Вашингтон и НАТО фактически сорвали переговоры по гарантиям безопасности, предложенные Россией. Готовились в Москве и к введению новых санкций, на волне которых многие спортивные федерации решили отменить российские этапы соревнований. МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии. Также МОК запретил использовать наши флаг и гимн.

Александр Панюшкин, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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