Президент Узбекистана с пониманием отнесся к спецоперации России

Путин и Мирзиёев также обсудили вопросы двусторонней повестки дня

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры обсудили специальную военную операцию России на Украине.

"Шавкат Мирзиёев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий", - добавили в Кремле.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтвержден настрой на развитие российско-узбекского стратегического партнерства.

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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