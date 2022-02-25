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Путина и Лаврова внесли в черный список ЕС

17:28
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Финансовые санкции затронут около 70% российских банков

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Евросоюз одобрил пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, передает РИА "Новости". В санкционный список попали министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Владимир Путин.

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Уточняется при этом, что запрета на поездки для Путина и Лаврова не будет. Информацию подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Кроме того, стало известно, что финансовые санкции ЕС затронут около 70% российских банков.

Ранее было объявлено, что под ограничения попадут экономические сектора России.

В четверг утром Путин сообщил о проведении специальной военной операции по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. Цель - денацификация и демилитаризация Украины. ВС России ведут прицельный огонь по инфраструктуре ВСУ.

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