Путина и Лаврова внесли в черный список ЕС

Финансовые санкции затронут около 70% российских банков

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Евросоюз одобрил пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, передает РИА "Новости". В санкционный список попали министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Владимир Путин.

Уточняется при этом, что запрета на поездки для Путина и Лаврова не будет. Информацию подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Кроме того, стало известно, что финансовые санкции ЕС затронут около 70% российских банков.

Ранее было объявлено, что под ограничения попадут экономические сектора России.

В четверг утром Путин сообщил о проведении специальной военной операции по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. Цель - денацификация и демилитаризация Украины. ВС России ведут прицельный огонь по инфраструктуре ВСУ.

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