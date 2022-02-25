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"У него запой жуткий": Башарова уволили из театра

17:44
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Актер лишился работы в "Школе современной пьесы"

Актера Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы", сообщил худрук Иосиф Райхельгауз.
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"Он нарушил трудовое законодательство - не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий", - приводит объяснение руководителя труппы News.ru.

При этом Райхельгауз опроверг информацию о том, что причиной увольнения стала поддержка актером военной операции России на Украине.

Известно, что уволенного Башарова на гастролях заменил Вадим Колганов.

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