"У него запой жуткий": Башарова уволили из театра

Актер лишился работы в "Школе современной пьесы"

Актера Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы", сообщил худрук Иосиф Райхельгауз.

"Он нарушил трудовое законодательство - не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий", - приводит объяснение руководителя труппы News.ru.

При этом Райхельгауз опроверг информацию о том, что причиной увольнения стала поддержка актером военной операции России на Украине.

Известно, что уволенного Башарова на гастролях заменил Вадим Колганов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram