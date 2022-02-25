Путин провел экстренное совещание Совбеза. Главное

Россия не будет договариваться с "шайкой наркоманов и неонацистов"

Президент России Владимир Путин в пятницу провел экстренное заседание Совета безопасности страны на фоне продолжающейся на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации, передает ТАСС. В ходе открытой для прессы части глава государства сделал несколько заявлений.

Путин заявил, что не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ". По словам российского лидера, нацисты на Украине действуют как террористы, выставляя системы залпового огня в жилых кварталах Киева и Харькова.

Российские солдаты успешно выполняют задачу по защите своего народа и Отечества, продолжил глава государства. Они действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой воинский долг. Основные столкновения происходят не против регулярной армии Украины, а против националистов и бандеровцев.

"Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться", - обратился Путин к военнослужащим Украины.

Как добавил президент, Луганская и Донецкая области будут возвращены в состав ЛДНР по границам 2014 года, но для этого "нужно время".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской делегацией о нейтральном статусе Украины. Это будут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и кремлевской администрации.

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