ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел экстренное совещание Совбеза. Главное

17:59
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Россия не будет договариваться с "шайкой наркоманов и неонацистов"

Президент России Владимир Путин в пятницу провел экстренное заседание Совета безопасности страны на фоне продолжающейся на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации, передает ТАСС. В ходе открытой для прессы части глава государства сделал несколько заявлений.
Путина и Лаврова внесли в черный список ЕС

Путин заявил, что не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ". По словам российского лидера, нацисты на Украине действуют как террористы, выставляя системы залпового огня в жилых кварталах Киева и Харькова.

Российские солдаты успешно выполняют задачу по защите своего народа и Отечества, продолжил глава государства. Они действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой воинский долг. Основные столкновения происходят не против регулярной армии Украины, а против националистов и бандеровцев.

"Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться", - обратился Путин к военнослужащим Украины.

Как добавил президент, Луганская и Донецкая области будут возвращены в состав ЛДНР по границам 2014 года, но для этого "нужно время".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской делегацией о нейтральном статусе Украины. Это будут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и кремлевской администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.