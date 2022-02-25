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Первым компонентом в России привили более 87 млн раз

18:21
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Уровень коллективного иммунитета за неделю снизился

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса первым компонентом в России провели 87 307 060 раз.
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"Вакцинация полного цикла - 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - приводит РИА "Новости" слова заместителя председателя правительства.

Уточняется, что показатель превышает 80% в четырех регионах - Санкт-Петербург (84,2%), Мурманская область (81,8 %), Карелия (81,2%), Севастополь (81,2%).

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился - прежде показатель был 59,7%.

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