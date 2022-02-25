Генпрокуратура предупредила о наказании за фейки о спецоперации в Донбассе

Дезинформация карается штрафом
Генпрокуратура России сообщила, что направила в Роскомнадзор несколько требований о внесудебной блокировке фейков на тему спецоперации в Донбассе.
В ведомстве предупредили, что распространение недостоверной информации влечет за собой ответственность (статья 13.15 КоАП) в виде штрафа.
Прокуроры просят не публиковать информацию, которая "создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий".
Ранее от публикации фейков и участия в митингах предостерегли в Следственном комитете, прокуратуре Москвы, МВД.
Видео: смотрите репортаж ТВЦ о фейках на тему спецоперации РоссииВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram