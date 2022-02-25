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Генпрокуратура предупредила о наказании за фейки о спецоперации в Донбассе

18:40
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Дезинформация карается штрафом

Генпрокуратура России сообщила, что направила в Роскомнадзор несколько требований о внесудебной блокировке фейков на тему спецоперации в Донбассе.

В ведомстве предупредили, что распространение недостоверной информации влечет за собой ответственность (статья 13.15 КоАП) в виде штрафа.

Прокуроры просят не публиковать информацию, которая "создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий".

Ранее от публикации фейков и участия в митингах предостерегли в Следственном комитете, прокуратуре Москвы, МВД.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о фейках на тему спецоперации России

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