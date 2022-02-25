Песков рассказал о "чрезвычайно опасной ситуации"

В жилых районах Киева размещают системы залпового огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что с переговорами между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине возникли проблемы.

"Мы передали украинцам предложение организовать переговоры в Минске. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу", - сказал кремлевский спикер.

Он добавил, что во время этой паузы националисты в крупных городах Украины осуществляют развертывание систем залпового огня прямо в жилых кварталах. Это происходит в том числе в Киеве.

"Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - добавил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Владимир Путин заявил, что не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов", которая засела в Киеве, взяла в заложники весь украинский народ и выставляет системы залпового огня в жилых кварталах, как террористы.

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