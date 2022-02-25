ВДНХ отменила масленичные гуляния по этическим соображениям

Но территория выставки будет открыта

Пресс-служба ВДНХ сообщила об отмене масленичных гуляний. Ранее анонсированная программа не состоится.

Несмотря на это, территория ВДНХ по-прежнему будет открыта для всех желающих — павильоны будут работать в обычном режиме.

"Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям", — говорится в заявлении представителей ВДНХ.

Ранее в Москве закрылся завод "Рено" и Останкинская телебашня. А на юге страны перестали работать аэропорты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram