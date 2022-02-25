Совет Европы принял решение приостановить членство России

Запущена соответствующая процедура

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что комитет министров Совета Европы принял решение приостановить членство России в организации. Запущена соответствующая процедура.

Вместе с тем источник РИА "Новости" в Страсбурге уточнил, что решение распространяется на работу России в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел и ЕСПЧ.

Как прокомментировал ситуацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой, без России никакой Совет Европы невозможен и не нужен, возобновление диалога с Москвой будет зависеть от него самого.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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