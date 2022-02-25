Психолог рассказала, что делать при панической атаке

Специалист рекомендовала наладить дыхание

Психоаналитический терапевт, психолог сервиса "Ясно" Марина Волкова дала совет людям, которые столкнулись с панической атакой.

"Задача — не избавиться от тревоги абсолютно, целиком и полностью. Это полезное и адаптивное чувство, которое решает задачи нашей адаптации и выживания. Задача — научиться регулировать ее уровень и сбивать градус избыточной тревоги. Это навык, ему можно учиться", — цитирует Волкову Telegram-канал "Ок, ясно".

По ее словам, важно помнить, что от панической атаки невозможно умереть, а такие приемы, как избегание и отвлечение, не работают.

Специалист рекомендует отрегулировать дыхание и избавиться от гипервентиляции. Помочь может также прогрессивная мышечная релаксация.

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