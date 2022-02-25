Силуанов оценил экономическую ситуацию в России

Предприятия финансового сектора и организации работают в штатном режиме
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономическая ситуация в стране в целом стабильная.
"Предприятия финансового сектора и организации работают в штатном режиме. Коммерческие банки осуществляют все операции в обычном порядке. Речь идет об операциях по депозитам, по счетам, выдаче кредитов", - приводит слова главы Минфина ТАСС.
Он добавил, что властями приняты меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в условиях новых санкций, принятых Западом против России в свете спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
"Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости задействованы накопленные в благоприятный период резервные средства", - объяснил министр.
Как уточнил Силуанов, речь идет и о средствах Фонда национального благосостояния, золотовалютных резервах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram