Силуанов оценил экономическую ситуацию в России

Предприятия финансового сектора и организации работают в штатном режиме

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономическая ситуация в стране в целом стабильная.

"Предприятия финансового сектора и организации работают в штатном режиме. Коммерческие банки осуществляют все операции в обычном порядке. Речь идет об операциях по депозитам, по счетам, выдаче кредитов", - приводит слова главы Минфина ТАСС.

Он добавил, что властями приняты меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в условиях новых санкций, принятых Западом против России в свете спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

"Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости задействованы накопленные в благоприятный период резервные средства", - объяснил министр.

Как уточнил Силуанов, речь идет и о средствах Фонда национального благосостояния, золотовалютных резервах.

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