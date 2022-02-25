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В России ограничили доступ к Facebook

19:32
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Соцсеть нарушает права и свободы российских граждан

Роскомнадзор сообщил в пятницу, что с октября 2020 года было зафиксировано 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.
Евросоюз может лишиться Facebook и Instagram

"25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", - говорится в сообщении.

В РКН добавили, что с 25 февраля начали приниматься меры частичного ограничения доступа к американской соцсети.

Как рассказали в ведомстве, ранее ведомство направило требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные Facebook ограничения в отношении российских СМИ. Эти требования были проигнорированы.

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