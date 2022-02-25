Россия пропустит "Евровидение" в 2022 году

Организаторы не допустят наших артистов до конкурса

Организаторы "Евровидения" наказали Россию за спецоперацию в Донбассе. EBU приняла решение не пускать представителей нашей страны на песенный конкурс.

Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса", говорится в заявлении.

"Евровидение - 2022" пройдет в Турине. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене Palaolimpico.

Россию после начала военных действий на территории Украины исключили из Совета Европы. Запад ввел санкции. Спортивные организации переносят соревнования из России — например, ЧЕ по керлингу 2022 года не пройдет в Перми.

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