Россия пропустит "Евровидение" в 2022 году

Организаторы не допустят наших артистов до конкурса
Организаторы "Евровидения" наказали Россию за спецоперацию в Донбассе. EBU приняла решение не пускать представителей нашей страны на песенный конкурс.
Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса", говорится в заявлении.
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене Palaolimpico.
Россию после начала военных действий на территории Украины исключили из Совета Европы. Запад ввел санкции. Спортивные организации переносят соревнования из России — например, ЧЕ по керлингу 2022 года не пройдет в Перми.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram