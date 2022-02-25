ЦБ: у России есть серьезный запас прочности

Регулятор уже приступил к валютным интервенциям
Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что у России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности.
"Это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").
По словам Чистюхина, ЦБ уже приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка. Кредитным организациям разрешили использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам.
Как подчеркнул зампред ЦБ, эти ресурсы будут использованы своевременно и рационально.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram