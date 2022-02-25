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ЦБ: у России есть серьезный запас прочности

20:21
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Регулятор уже приступил к валютным интервенциям

Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что у России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности.
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"Это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

По словам Чистюхина, ЦБ уже приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка. Кредитным организациям разрешили использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам.

Как подчеркнул зампред ЦБ, эти ресурсы будут использованы своевременно и рационально.

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