ЦБ: у России есть серьезный запас прочности

Регулятор уже приступил к валютным интервенциям

Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что у России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности.

"Это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

По словам Чистюхина, ЦБ уже приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка. Кредитным организациям разрешили использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам.

Как подчеркнул зампред ЦБ, эти ресурсы будут использованы своевременно и рационально.

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