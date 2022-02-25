Депутат поддержал решение Роскомнадзора

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал условия разблокировки Facebook. Если администрация соцсети устранит все нарушения, вернув доступ к 4 российским СМИ, ограничения будут сняты.

"Если Facebook устранит все нарушения, в первую очередь разблокировав доступ к четырём российским СМИ, ограничения будут сняты. В сегодняшних условиях интернет-цензура опасна и недопустима вдвойне. Люди имеют право на объективную и правдивую информацию", — написал председатель думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия") в своем Telegram-канале.

Он полностью поддержал решение Роскомнадзора о частичной блокировке Facebook.

РКН уже применял закон о противодействии интернет-цензуре. Тогда власти включили замедление Twitter. У многих пользователей, например, не грузились изображения.

Ранее Facebook заблокировал страницу Дмитрия Рогозина, аккаунты РИА Новости, "Звезды", "Ленты.ру" и "Газеты.ру".

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