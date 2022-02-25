Число выведенных из строя объектов ВСУ возросло до 211

Российские подразделения блокировали Сумы и Конотоп

Министерство обороны России сделало новое заявление по поводу проводимой на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации.

Как сообщили в ведомстве, российские подразделения блокировали Сумы и Конотоп, в ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, за последние несколько месяцев поставленных западными странами на Украину. Это в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

В ходе спецоперации сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов украинских военных. Из строя выведено 211 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники. Также из строя выведено 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и "Оса", 39 РЛС.

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