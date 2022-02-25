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S7 отменила рейсы в Европу до 13 марта

20:23
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Самолеты не будут летать в Берлин, Барселону, Париж и Ниццу

Авиакомпания S7 отменила рейсы в Европу до 13 марта. Решение принято "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами", цитирует "Интерфакс" сообщение перевозчика.
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Отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут полностью вернуть деньги за билеты.

В связи с ограничением полетов со стороны российских властей отменены рейсы S7 в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно в период с 24 февраля 2022 года (03:45 московского времени) по 2 марта 2022 (03:45 московского времени).

Также 28 февраля 2022 года отменены рейсы из/в Кишинёв по решению властей Молдавии о закрытии воздушного пространства.

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