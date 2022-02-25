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Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

20:33
  • пятница
  • 25 февраля 2022

С 14 марта Россия увеличивает число авиарейсов в 16 стран

С 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией, передает оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
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"Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 14 марта Россия увеличивает число авиарейсов в 16 стран, возобновляет полеты за рубеж из аэропорта Череповца.

За минувшие сутки в России госпитализированы 14937 больных COVID-19. Всего зафиксировано 123460 случаев заражения. Скончались 787 пациентов.

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