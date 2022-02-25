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Сербия не поддержит санкции против России

20:59
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Белград в последнее время находится под неприкрытым давлением

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поддержит санкции против Москвы, которые Запад вводит из-за российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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Как заметил глава государства, Сербия в недавнем прошлом сама ощутила на себе санкции Запада.

"Поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и ее представителям не отвечает ее политическим и экономическим интересам", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

По словам Вучича, в последнее время его страна оказалась под "почти неприкрытым давлением".

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