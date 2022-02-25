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Боррель объявил о новых санкциях ЕС против России

21:30
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Ограничения касаются лично Владимира Путина

Глава евродипломати Жозеп Боррель сообщил в пятницу вечером, что совет глав МИД ЕС одобрил новый пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее эти меры были согласованы лидерами стран объединения. 

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Как уточнил Борррель, ЕС вводит персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Всего в черном списке 26 россиян.

Отключения России от SWIFT пока не предполагается, но эту опцию могут обсудить в будущем, добавил дипломат.

Вместе с тем в канцелярии Бориса Джонсона сообщили, что Великобритания скоро введет собственные санкции против Путина и Лаврова, "призывает НАТО предпринять немедленные действия против использования в России платежной системы SWIFT".

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. Российские ВС наносят прицельные удары по объектам инфраструктуры ВСУ. 

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