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Столтенберг: соглашение "Россия - НАТО" больше не работает

21:16
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Москва нарушила положения три раза

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная операция России в Украине не укрепит стратегическую безопасность России. По его словам, цель Путина - сменить власть в Киеве.

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Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО. Также он объявил, что соглашение "Россия – НАТО" больше не работает, так как Россия нарушила положения три раза. Трансляция конференции велась в Twitter Столтенберга.

Президент России неоднократно говорил, что спецоперация в Донбассе призвана защитить саму Россию и ЛДНР. Цель военных – демилитаризация и денацификация Украины.

По последним данным Минобороны, российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций.

Видео: заявление Минобороны о спецоперации России на территории Украины

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