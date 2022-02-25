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НАТО: Зеленский сам должен решать вопрос о переговорах с Россией

22:23
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Спецоперация по демилитаризации Украины продолжается

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам экстренного саммита, что президент Украины сам должен решать вопрос о переговорах с Москвой.
Столтенберг: соглашение "Россия - НАТО" больше не работает

"Что касается потенциальных переговоров между правительством Украины, президентом Зеленским и Россией: мой основной посыл в том, что президент Зеленский и правительство Украины должно решать, - сказал генсек (цитата по ТАСС).

Он добавил, что самый легкий и самый лучший путь к миру - чтобы "Россия остановила атаки против Украины".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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