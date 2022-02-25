Великобритания и Евросоюз впервые ввели санкции лично против Путина

Президента России внесли в черный список из-за спецоперации в Донбассе

Великобритания вслед за Евросоюзом ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Ограничения стали ответом на проведение военной операции на Украине.

"В феврале 2022 года Владимир Путин приказал российским военным начать вторжение в Украину", — говорится в документах, которые опубликовал официальный Лондон.

Ранее новые санкции против России одобрили главы МИД ЕС. В черный список впервые за годы санкционного давления Запада попали лично Путин и Лавров.

В МИД России уже отреагировали на новые санкции. Там напомнили, что ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов за рубежом.

В ближайшее время санкции против Путина могут ввести и США. Об этом сообщают источники, опрошенные CNN. Накануне президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос про персональные санкции против российского лидера.

Власти России заверили, что готовы к новым пакетам санкций коллективного Запада. Путин убежден, что у партнёров не получится полностью изолировать Россию.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о спецоперации России на территории Украины

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