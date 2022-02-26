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Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь

09:48
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Местные жители их приветствовали

В ходе спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик из строя выведены более 200 военных объектов Украины. Как сообщили в нашем Минобороны, при огневой поддержке российских вооружённых сил подразделения ДНР и ЛНР прорвали оборону националистических батальонов и продвинулись вглубь более чем на 20 километров.
Россия второй день проводит военную спецоперацию на Украине. Главное

Накануне вечером наши подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. Многие местные жители вышли на улицы и приветствовали их с флагами. Об итогах второго дня спецоперации рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и британские "NLAW". Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения, как в этих городах, так и в окрестных населенных пунктах", - отметил Конашенков.

Также в нашем Минобороны сообщили - за последние сутки уничтожено 67 танков, сбито шесть боевых самолётов, около сотни единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня. Выведено из строя 19 зенитных ракетных комплексов С-300 и 39 РЛС, передает "ТВ Центр".

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