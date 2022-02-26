Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Украине

Запад не желает замечать трагедию жителей Донбасса, заявил Василий Небензя

Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором осуждалась специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. За этот документ проголосовали 11 участников заседания. Воздержались Индия, Китай и Арабские Эмираты, сообщает "ТВ Центр".

В частности, постпред КНР заявил, что украинский кризис начался не сегодня. Требования России в сфере безопасности после расширения НАТО были обоснованы. Им должно быть уделено внимание.

Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Запад долгие годы не желает замечать трагедию жителей Донбасса и назвал проект резолюции не только антироссийским, но и антиукраинским.

"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. И ваш сегодняшний проект резолюции ни что иное, как еще один ход в этой жестокой и бесчеловечной по отношению к Украине шахматной партии", - сказал Небензя.

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