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Аналитик высказался об отключении России от интернета

10:20
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Это бы стало мировой проблемой

Россию от глобального интернета отключать не станут. Такое мнение высказал замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.
Ряд российских банков перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

По его словам, это бы могло привести к глобальным сбоям в самих западных странах. "Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба", - заявил РИА Новости Пермяков.

Эксперт отметил, что базовые системы в нашей стране в любом случае будут работать. "Сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать", - сказал он, добавив, что в России за последнее время было много сделано, чтобы подготовиться к возможным сбоям.

Накануне западные СМИ сообщили, что президенту США Джо Байдену спецслужбы предложили нарушить интернет-соединение по всей России.

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