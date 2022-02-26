Сдавшихся украинских пограничников с острова Змеиный доставили в Севастополь

Для этого был создан безопасный коридор

Последние сводки о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Как сообщил официальный представитель нашего Минобороны Игорь Конашенков, российские подразделения установили полный контроль над Мелитополем. Горожане приветствовали наших бойцов. По военной инфраструктуре Украины продолжают наносить удары. Из строя выведены более 800 объектов. Уничтожены десятки танков и реактивных систем залпового огня.

После высадки морского десанта на побережье села Азовское колонна российской бронетехники совершает маршевый бросок в Мелитополь. По трассе между населенными пунктами – около 100 километров. В пути и при входе в город никакого сопротивления наши военные не встречают.

"Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Этой ночью российские военные продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по военным объектам Украины – их в общей сложности поражено уже более 800. Это 14 аэродромов, почти два десятка пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотников. Уничтожены 87 танков и бронемашин, 28 реактивных систем залпового огня и 8 военных катеров украинских военно-морских сил.

В Минобороны подчеркивают: при ведении огня исключается ущерб жилой и социальной инфраструктуре.

Кадры с востока Украины. В районе села Долгое подразделения народной милиции ЛНР по понтонному мосту через реку Северский Донец переправляют военную технику и личный состав. Здесь в ходе боев при огневой поддержке российской артиллерии и авиации был освобожден плацдарм на противоположном берегу.

"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления. Группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и воинские части Донецкой народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров", - сообщил Конашенков.

Оставляя позиции на прежде хорошо укрепленной, эшелонированной линии обороны в Донбассе, солдаты и офицеры ВСУ и Нацгвардии складывают оружие. 17 военнослужащих вооруженных сил Украины сдались в плен и были доставлены в расположение одного из подразделений ЛНР. Раненым оказали медицинскую помощь. Предложили горячую еду, душ, чистую одежду и разрешили позвонить родным и близким.

Здесь же украинские военные подписали декларации об отказе от участия в боевых действиях против народных республик Донбасса. Живые и невредимые украинские пограничники с острова Змеиный – он расположен в Черном море недалеко от Одессы – доставлены в Севастополь. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что эти военные отказались сложить оружие и погибли в неравном бою с российскими моряками смертью храбрых. Теперь доказано, что сообщение, распространенное в украинских СМИ и соцсетях, лишь фейк.

"На спасательном буксире Шахтер доставлена группа военнослужащих украинских с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение вернуться домой к семьям. Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для этого был создан безопасный коридор", - заявил замкомандующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.

Без единого выстрела 20 сотрудников управления пограничной службы Украины добровольно сложили оружие и обратились за помощью к своим российским коллегам. Они перешли российскую границу на КПП в Воронежской области. Сообщается, что после оформления документов они будут отпущены домой к своим семьям.

Тем временем в Донецкой народной республике продолжаются обстрелы со стороны Украины. Над Иловайском и Амвросиевкой были перехвачены две ракеты "Точка-У". Огромные хвостовики упали на улицы. По данным ДНР, в направлении Донецка за минувшие сутки противник выпущены более 400 крупнокалиберных снарядов и гранат. 4 человека погибли, 11 получили ранения.

В российском Минобороны отмечают: подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов. СБУ заблаговременно внедрила в штатные воинские части группы радикалов, прошедших спецподготовку, численностью до 30 человек.

И если командиры подразделений ВСУ принимают решения об отходе с занимаемых рубежей, то действуют в качестве заградительных отрядов. Зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над срочниками, не желающими воевать.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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