Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия населению Украины

Это может завершиться плохо

Стремительно теряющая контроль киевская власть пошла на крайние меры. В столице на улицах раздают оружие всем желающим, это уже привело к многочисленным случаям мародерства. Кроме того, националисты используют граждан в качестве живого щита. В крупных городах они размещают тяжелую боевую технику прямо посреди жилых кварталов. На фоне хаоса Владимиру Зеленскому остается лишь напоминать о своем присутствии в стране.

"Лидер фракции тут, премьер-министр тут, президент тут..." - таким образом Зеленский опроверг сообщения западных СМИ, которые утверждали, что президента Украины уже вывезли из столицы. Утром он снова записывает видеообращаение к стране. Говорит о том, что борьба продолжается. И что никакого приказа складывать оружие, о чем сообщили некоторые украинские СМИ, он не отдавал.

"Всем доброе утро, украинцы. Сейчас появилось много фейковой информации, что я призываю нашу армию сложить оружие. Значит так, я здесь. И никакое оружие мы не складываем", - сказал Зеленский.

Вместо этого его бесконтрольно раздают всем желающим, еще и хвастаясь успехами. В итоге на руках у населения украинской столицы оказались сотни стволов. И это оружие уже стреляет. Накануне в Киеве силы территориальной обороны, то есть националисты-добровольцы, изрешетили автомобиль, приняв многодетную семью за диверсантов. В итоге отец и дочь убиты на месте. Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

То есть ситуация явно выходит из-под контроля украинских властей, если они вообще что-либо сейчас контролируют. Во всяком случае, приказ о раздаче оружия гражданам многим показался актом отчаяния. Вот что на этот счёт заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова:

"Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней".

Этого наверняка бы очень хотелось и Зеленскому, и его западным хозяевам. Однако российские силы действуют крайне аккуратно и точечно, выводя из строя, прежде всего, военную инфраструктуру. При этом украинские власти уже отдали приказ размещать артиллерию и системы залпового огня в городах.

На этом фоне Киев вновь говорит о том, что готов к переговорам с Россией. Теперь уже в качестве возможного посредника там называют Израиль, а местом проведения этих переговоров Иерусалим. Кроме того, звучат заявления о том, что Зеленский готов обсуждать демилитаризацию Украины. Вот одно из последних заявлений его пресс-секретаря Сергея Никифорова:

"Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь".

Москва тоже готова разговаривать с Киевом. Однако уверенности в намерениях украинских властей действительно провести переговоры в Кремле нет, учитывая, как себя в этом плане ведет Зеленский. Вот конкретный пример от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго".

Слова у главного представителя Украины действительно расходятся с поступками. Об этом накануне говорил и президент России. Подчеркивая неадекватность нынешнего киевского режима, он призвал украинских военных брать власть в свои руки. С ними, по словам Путина, будет легче договориться. Кроме того, Москва еще раз подчеркнула, что главная задача этой спецоперации - денацификация и демилитаризация Украины. Ни о каком захвате территорий не идет и речи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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