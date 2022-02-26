Небензя: Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре

Ситуацию вокруг Украины обсудили в Совбезе ООН

Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре. Об этом заявил Василий Небензя. Постпред выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации вокруг Украины. Москва раскритиковала проект резолюции Совбеза, представленный группой западных стран, назвав его антироссийским и антиукраинским, и воспользовалась своим правом вето.

За тридевять земель, в солнечной Калифорнии, где сейчас комфортные плюс 25, с видом на океан, американские украинцы выступают против спецоперации России по защите Донбасса. Флаги, плакаты, песни "Океана Эльзы". Тусовка самая что ни на есть приятная.

А это Нью-Йорк - с климатом местным повезло куда меньше. Потому и атмосфера соответствующая. Что называется, на разрыв аорты. Призывы к НАТО - вступиться за Киев, к Владимиру Путину - остановить операцию и, конечно, гвоздь программы - гимн Украины.

Пока одни пели, другие работали. На заседании Совбеза ООН голосовали за резолюцию США, осуждающую действия России. Вето наложила Россия. За проект выступили 11 участников, воздержались - Индия, Арабские Эмираты и Китай. Постпред КНР заявил, что украинский кризис начался не сегодня, и к требованиям России в сфере безопасности следовало прислушаться.

"В контексте пяти последовательных раундов расширения НАТО законные устремления России в области безопасности должны были принять во внимание и надлежащим образом рассмотреть. Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не форпостом противостояния великих держав", - заявил посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Украинский представитель, как всегда, давил на жалость. Напрочь забыл про курс на декоммунизацию. И вспомнил вдруг советское прошлое Украины. Сравнил российскую – миротворческую, по сути, спецоперацию со вторжением Гитлера в СССР.

Ложный образ нацистов украинская и западная пресса сейчас изо всех сил пытается создать России при помощи фейков, замечает российский постпред Василий Небензя. Фотографии с давно прошедших парадов, снимки американских самолетов, которые бомбили Ливию и даже взрыв в Бейруте - все это без стеснения выдается сейчас за последствия так называемой российской агрессии. Проект резолюции Небензя назвал не только антироссийским, но и антиукраинским. Так как он не учитывает главного - многолетних страданий народа Донбасса.

От коллеги Василия Небензи из США ожидаемо последовала пафосная речь о том, что Россия заплатит.

"Мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где российское вето не действует. И народы мира будут продолжать привлекать Россию к ответственности. Большое спасибо и спасибо всем нашим коллегам", - сказала Линда Томас-Гринфилд.

Продолжают США давить и экономически. Вводят новые ограничения - не только секторальные. В санкционном списке теперь, в частности, лично Владимир Путин. Как сообщили в американском Белом доме, меры могут включать в себя "запрет на поездки" и заморозку зарубежных активов. Которых, на беду Вашингтона, у российского президента просто нет. Возможно, поэтому Джо Байдену сегодня, перед вылетом на уикэнд в штат Дэлавер, оказалось нечего сказать журналистам.

Риторику о персональных санкциях для Владимира Путина подхватили также Брюссель, Оттава и Лондон. Наиболее грозно выступил любитель винных вечеринок на Даунинг Стрит Борис Джонсон. Британский премьер даже выучил фразу на русском языке и обратился, по его выражению, к своим друзьям из России: "Я не верю, что эта война - от вашего имени".

Воинствующие заявления делают и в НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что Москва "заплатит суровую цену за свои действия". Имеется в виду, конечно, не военная поддержка альянса, а последствия санкций. Поддерживать которые, к слову, уже отказались Грузия и Сербия. В Белграде помнят, как Россия последовательно защищала их страну и сейчас в ООН поддерживает ее позицию по вопросу Косово.

"Как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, и наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций против государства и ее представителей не отвечает ее политическим и экономическим интересам", - заявил Александр Вучич.

Из новых решений Запада - Россию теперь не пустят на "Евровидение". Что, в общем-то, логично. Конкурс этот давно - политика. Еще в 2017 году нашу участницу Юлию Самойлову не пустили в Киев, поскольку до этого она посещала Крым. Также членство России приостановили в Совете Европы. Не посмотрели даже на то, что ежегодный взнос Москвы составляет 32 с половиной миллиона евро. В российском МИДе отметили: шаги Брюсселя ведут к разрушению старейшей политической организации. Впрочем, удивляться здесь нечему: Запад давно забавляется тем, что стреляет себе же в ногу.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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