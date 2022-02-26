Ложь и подтасовка фактов: западные СМИ нагнетают истерику из-за Украины

Журналисты пытаются расшатать нервы читателей

Западная пресса массово публикует провокационные статьи, наполненные фальсификацией и антироссийской пропагандой. Бойцы печатного фронта не стесняются повторяться - грубо списывают дезинформацию, выкладывают сфабрикованные фотографии. Главное, вызвать страх у читателя. Но даже в этих статьях журналисты признают - политика санкций доказала свою несостоятельность. А позиции коллективного Запада уже давно пошатнулись.

Зарубежные бойцы информационного фронта с пылом бросились на защиту так называемых демократических ценностей. Правда, средства выбрали не демократичные. Подтасовка фактов, фальсификации, оголтелая пропаганда и откровенная ложь - медиа-атаки по привычным лекалам. Аудиторию пугают устрашающими заголовками и мрачными прогнозами.

Немецкая "Бильд" говорит об опасности расширения конфликта, ставя вопрос о третьей мировой. Британская пресса взахлёб пишет о якобы героической обороне Киева от агрессора. Какая уж тут правда и журналистская этика. Лишь бы посильнее расшатать нервы читателей. У которых, кстати, наверняка рябит в глазах. Первые полосы газет - как под копирку. Сотрудники даже не потрудились найти разные иллюстрации. Другие издания, наконец, задумались о последствиях неосмотрительной политики Запада. Американская "Вашингтон пост" признаёт: многолетний экономический шантаж не просто неэффективен - опасен. В том числе для зарубежных экономик.

"Запад сделал ставку на то, что сможет бороться с Россией санкциями. Но за санкции придётся платить. Они тоже требуют жертв. С самого начала украинского кризиса Путин демонстрирует хорошее понимание этой простой истины. На Западе же все наоборот", - пишет издание.

Американским журналистам вторят польские и финские. По их словам, все последние годы Москва повышала свою защищённость от санкций, работала над импортозамещением, успела накопить рекордные валютные резервы и создать надёжную подушку безопасности. Китайские коллеги концентрируются на реальном положении дел в Донбассе. В отличие от западных репортёров, они не путают жертв и агрессора:

"В ЛНР сообщили, что за минувшие сутки под огнём украинской артиллерии в Луганске и Донецке погибли семь мирных жителей".

Трагедии Донбасса могло не случиться, если бы западные страны были привержены мирному урегулированию не на словах, а на деле. Итальянская "Джорнале", со слов бывшего министра экономики республики Джулио Тремонти, констатирует: времена большой дипломатии прошли.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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