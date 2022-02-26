Россия борется с фейками о спецоперации по защите Донбасса

За дело взялась Генпрокуратура

Генпрокуратура России начала пресекать распространение фейков о спецоперации по защите Донбасса. Требование о внесудебной блокировке подобной информации ведомство направляет в Роскомнадзор. Поток откровенно лживых сообщений и видео распространяется со скоростью эпидемии. И, как правило, рассчитан на самую доверчивую публику, чем активно пользуются многие западные СМИ и соцсети.

Это видео выложил в сеть один из зарубежных телеграм-каналов. С утверждением что это момент, когда ВСУ и украинские ополченцы отбили наступление российских войск. На кадрах - ночной город и бронетехника, которую закидывают бутылками с зажигательной смесью. Повсюду баррикады. И полицейские с металлическими щитами и шлемами. Позднее сам канал опроверг эту информацию. Уточнив, что видео снято аж в 2014 на Майдане. Но ведь многие уже приняли все за чистую монету и успели распространить видео по соцсетям. Поток непроверенной информации в интернете с каждым днем только увеличивается. В Генпрокуратуре заявили - распространение фейков будут пресекать.

"В случае размещения в интернете недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности и других неблагоприятных последствий, Генпрокуратура России направляет в Роскомнадзор требования внесудебной блокировки такой информации", - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

Роскомнадзор также предупреждает - нарушителям грозит штраф до пяти миллионов рублей. Но некоторых ничего не останавливает. Эти кадры в соцсети выложили с подписью - "Все, что осталось от Росгвардии под Ирпенем и военной техники РФ под Конотопом". Этот фейк в своем телеграм-канале опроверг полковник Михаил Ходарёнок. Эксперт обратил внимание - по этому видео нельзя определить, что это за техника и российская ли она? Нет опознавательных знаков. Сгоревший транспортер очень похож на МТ-ЛБ. Машины стоят на вооружении как в России, так и на Украине. Так же активно ее используют в Ираке. Но в российской армии эксплуатируют модернизированные версии, а на кадрах - устаревшая.

Иногда доходит и до совсем откровенных глупостей. По каналам с тысячами подписчиков разошлось сообщение, что фиолетовый свет в окнах подсказывает цель для авиации. Во-первых, летчики просто не смогут их увидеть из-за большой высоты и высокой скорости. А во-вторых, такие лампы сейчас на подоконниках во многих квартирах, где готовятся к дачному сезону. Фиолетовый и розовый цвет дают фитолампы. Их используют, чтобы рассада росла быстрей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram