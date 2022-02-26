Эвакуированным жителям Донбасса помогают найти работу на новом месте

В пунктах временного размещения работают специалисты службы занятости

За сутки ещё около пяти тысяч жителей Донбасса пересекли российскую границу. Вынужденных переселенцев направляют в пункты временного размещения, где созданы комфортные условия. Взрослым предоставляют рабочие места, а детям помогают вернуться к учёбе.

Эвакуированных жителей Донбасса размещают в санаториях, пансионатах или, например, как в Новочеркасске – в общежитии. Здесь простые условия, но есть все необходимое: холодильник, стол, стул, кровать. Рядом игровая зона для детей, телевизор, где можно посмотреть мультики и, конечно же, кухня. Здесь, помимо трехразового питания, которое предоставляется администрацией города, можно разогреть чай или детское питание.

Антон рассматривает новые учебники. Выдали накануне. Вот-вот он пойдет в школу Новочеркасска. Сюда приехал вместе с братом и мамой – она у них воспитатель детского социального центра Шахтерска.

"Режимные моменты мы организовали. У нас есть подъем, зарядка, потом у нас есть досуговое время. Стараемся, чтобы детям было не скучно, весело", - говорит Анастасия Петерес.

Их эвакуировали на трех автобусах. На границе дали зеленый коридор. На 8 воспитателей – 27 подопечных и 9 своих детей. Путешествие тяжелое, но это была единственная возможность спастись от украинской артиллерии. Многие уже пережили попытку Киева в 14 году вернуть контроль над Донбассом и больше не хотят подвергать опасности своих детей.

"В 14 году, когда была война, нас попросили переехать в Новоазовский район в Седово и мой ребенок должен был там пойти в первый класс. У нас была тренировка линейки. Буквально в 300 метрах от школы упала ракета. И они сыпались, сыпались по всему району", - вспоминает воспитатель Детского социального центра Шахтерска Елена Политюк.

В Новочеркасске школы уже приняли 87 эвакуированных детей разного возраста. Два дня они занимались дистанционно – знакомились с педагогами и ждали результатов ПЦР-тестирования. В среду приступили к обучению в очной форме.

В пунктах временного размещения работают специалисты службы занятости. Эвакуированным предлагают работу. А квалифицированным кадрам дополнительные условия – жилье, питание или даже региональные подъемные.

"Буквально вчера мы оформили на работу нейрохирурга, который приехал к нам с людьми, которые были вынуждены покинуть территорию своего проживания. Мы уже определили место работы, это высококвалифицированный специалист, в которых мы крайне нуждаемся. Поэтому для нас большая удача", - отметил первый заместитель главы администрации Новочеркасска Виктор Синюгин.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что основную работу по приему эвакуированных граждан Донбасса в Россию планируют завершить в эти выходные.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ростовская область.

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