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Спасательная операция на шахте "Обуховская" продолжается

12:03
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Там произошло обрушение горной породы

В шахте "Обуховская" Ростовской области идут работы по спасению горняков, заблокированных под завалами. С рабочими поддерживается телефонная связь, передаются питьё и продовольствие, угрозы их жизни нет, сообщает "ТВ Центр".

В пятницу утром там произошло обрушение горной породы. В результате под завалами оказались трое рабочих. На место происшествия выехали экстренные службы. Проводятся восстановительные работы. Шахта продолжает работать в штатном режиме.

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