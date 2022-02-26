Россия провела масштабные учения в Средиземном море

В маневрах принимают участие корабли Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов

"Бастион" кораблей на воде, противолодочные самолёты и ударные истребители - в небе. У берегов Сирии в Средиземном море прошли масштабные учения. В них приняли участие силы ВКС, морская авиация, а также корабли Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Вместе они на практике показали боевые возможности по защите интересов России.

Подробности – в репортаже Алексея Платонова

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