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Украинские националисты нанесли удар из "Градов" по Старобельску

12:27
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Погибли мирные граждане

Украинские националисты в субботу утром обстреляли Старобельск из реактивных систем залпового огня "Град", есть погибшие. Об этом сообщили в Минобороны России.
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"В городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - приводит ТАСС сообщение министерства.

Ранее представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Наша страна предпринимает все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР.

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