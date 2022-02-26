Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Он сбежал во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится не в Киеве, он покинул украинскую столицу. Об этом в субботу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины", - отметил Володин. По словам депутата, видеозаписи, которые Зеленский публикует в соцсетях, были записаны заранее.

"Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", - приводит ТАСС слова Володина.

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