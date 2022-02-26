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Сайт "ТВ Центра" столкнулся с мощной DDoS-атакой

14:09
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Принимаются меры для ее отражения

Сайты телеканала "ТВ Центр" (www.tvc.ru и nastroenie.tv) в субботу работают с перебоями из-за массированной DdoS-атаки. Некоторые пользователи испытывают трудности со входом на новостной портал.

Отмечается, что атака началась в 12:41. В минуту фиксировалось порядка 400 тысяч запросов. Компания, обеспечивающая техническую поддержку сайтов "ТВ Центра", делает все для ее отражения.

 

По словам одного из крупнейших системных интеграторов INLINE Technologies, последние несколько дней проводятся мощнейшие интернет-атаки на средства массовой информации и сайты крупных российских компаний, среди которых РЖД, Роскосмос и Russia Today.

По данным специалистов, ситуация находится под контролем, задействуются все средства для предотвращения и устранения этих атак.

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График DDoS-атак
График DDoS-атак
График DDoS-атак
График DDoS-атак
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